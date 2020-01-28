Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.33 ↑

EUR 68.77 ↓

28 января Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Китае студентам из Башкирии рекомендуют меньше ходить по улицам и избегать толпы

ОБЩЕСТВО
Фото: ТАСС

В Китае студентам из Башкирии рекомендуют меньше ходить по улицам и избегать толпы Фото: ТАСС

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Китае проходят обучение много студентов из Башкирии, власти республики поддерживают с ними связь, передает bash.news слова заместителя Премьер-министра Правительства Башкирии Фанура Ягафарова.

«Студентам рекомендовано не покидать провинций, в которых они проживают, постараться ограничить передвижения по улице и по возможности не общаться с большим количеством людей», сказал он.

Все опорные вузы Башкирии уже донесли до студентов из Китая важную информацию о профилактике заражения новым коронавирусом. Многие китайские студенты, которые учатся в Башкирии, отказались ехать домой на каникулы, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. При этом 15 человек сейчас находятся на практике в Китае. Фанур Ягафаров отметил, что они вернутся в Башкирию уже в начале февраля, а руководители университетов тем временем продолжат ежедневный мониторинг ситуации.

Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стали известны подробности автоаварии в Башкирии, в которой погибли отец с дочерью
В Бирском районе накануне утром на 88 км автодороги Уфа-Янаул, около деревни Угузево, при столкновении «Лады Калины» и грузового «Вольво» погибли 46-летн
Смотри самые впечатляющие спектакли мира на экране «Киномакс-Уфа»
В ближайшие недели «Киномакс» покажет сразу несколько нашумевших спектаклей на большом экране. Заглядывайте на сайт кинотеатра, изучайте страницу «Т
Роспотребнадзор Башкирии о распространяющемся коронавирусе: «Нам всем надо быть настороже»
В связи с распространением нового коронавируса, всех пассажиров, прилетающих в уфимский аэропорт из-за рубежа, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Об
В Уфе пьяная компания пыталась удушить приехавшего на вызов сотрудника скорой помощи
В Уфе в новогодние праздники на сотрудника скорой помощи произошло очередное нападение. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе профсоюза рабо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть