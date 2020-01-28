Фото: ТАСС В Китае студентам из Башкирии рекомендуют меньше ходить по улицам и избегать толпы Фото: ТАСС

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Китае проходят обучение много студентов из Башкирии, власти республики поддерживают с ними связь, передает bash.news слова заместителя Премьер-министра Правительства Башкирии Фанура Ягафарова.

«Студентам рекомендовано не покидать провинций, в которых они проживают, постараться ограничить передвижения по улице и по возможности не общаться с большим количеством людей», сказал он.

Все опорные вузы Башкирии уже донесли до студентов из Китая важную информацию о профилактике заражения новым коронавирусом. Многие китайские студенты, которые учатся в Башкирии, отказались ехать домой на каникулы, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. При этом 15 человек сейчас находятся на практике в Китае. Фанур Ягафаров отметил, что они вернутся в Башкирию уже в начале февраля, а руководители университетов тем временем продолжат ежедневный мониторинг ситуации.