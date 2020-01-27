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Прокуратура Уфы требует закрыть 12 сайтов, продающих подложные документы об образовании

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Уфы требует закрыть 12 сайтов, продающих подложные документы об образовании Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Уфы требует ограничить доступ к сайтам, продающим подложные документы об образовании. В результате мониторинга интернета были выявлены 12 сайтов, содержащих информацию о продаже подложных аттестатов и дипломов об образовании.

Как сообщает пресс-служба уфимской прокуратуры, на данных ресурсах пользователям представлялась возможность приобрести документы без фактического обучения в образовательных учреждениях.

По закону распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, нельзя. Незаконное приобретение и сбыт официальных подложных документов в целях его использования — преступление, в связи с этим прокуратура города направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной.

Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры города.

Теги: подложные документы
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