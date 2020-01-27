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27 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров вошел в новый состав президиума Госсовета Российской Федерации

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров вошел в новый состав президиума Госсовета Российской Федерации Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета Российской Федерации. В него вошли восемь действующих глав регионов.

Это губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Персональный состав президиума Госсовета определяется президентом России и меняется раз в полгода. Задача президиума — рассмотрение повестки дня заседания Госсовета, а также анализ реализации принятых решений.

Текст распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теги: Госсовет, Владимир Путин, Радий Хабиров
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