Радий Хабиров вошел в новый состав президиума Госсовета Российской Федерации
Радий Хабиров вошел в новый состав президиума Госсовета Российской Федерации Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
Владимир Путин утвердил новый состав президиума Госсовета Российской Федерации. В него вошли восемь действующих глав регионов.
Это губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Персональный состав президиума Госсовета определяется президентом России и меняется раз в полгода. Задача президиума — рассмотрение повестки дня заседания Госсовета, а также анализ реализации принятых решений.
Текст распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.