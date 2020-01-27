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Факультет башкирской филологии не будет закрыт - ректор БГПУ Салават Сагитов

ОБЩЕСТВО
Фото: БГПУ им. Акмуллы

Факультет башкирской филологии не будет закрыт - ректор БГПУ Салават Сагитов Фото: БГПУ им. Акмуллы

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

«Ни о каком закрытии факультета башкирской филологии речи не идет», заявил ректор Башкирского государственного педуниверситета им. Акмуллы Салават Сагитов. Его обращение на официальном сайте вуза стало ответом на прошедшую в СМИ информацию о ликвидации факультета.

Руководитель педуниверситета пояснил, что с профессорско-преподавательским корпусом обсуждался вопрос об организации в составе факультета Центра изучения восточных языков, а также включения в состав факультета Ресурсного центра духовного развития.

«Во время обсуждения поднимался вопрос о возможном переименовании факультета в Научно-образовательный центр по развитию башкирского языка. И этот вопрос мы последовательно обсудили со студентами и преподавателями факультета, после чего пришли к мнению, что оставим наиболее привычное наименование «факультет», — сообщил Салават Сагитов.
Ректор отметил, что «главная задача, которая сегодня ставится перед факультетом башкирской филологии — выход на динамичный рост, сохранение и развитие башкирского языка, с вовлечением в этот процесс лучших ученых, используя как традиционные, так и современные методы».

Полный текст обращения ректора — на официальном сайте вуза.

Теги: образование
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