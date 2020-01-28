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«Башкиравтодор» в 2019 году выполнил строительно-монтажных работ на сумму 10,2 млрд рублей

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ».

В общей сложности силами АО «Башкиравтодор» в 2019 году был произведен ремонт более 830 км дорог, построено — 29 км дорог.

«Наша основная задача — содержание, ремонт, строительство и реконструкция автодорог регионального, межмуниципального и местного значения», — рассказывает генеральный директор АО «Башкиравтодор» Андрей Пролипото.

В прошлом сезоне компания завершила строительство автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка на обходе села Караидель с мостом через реку Уфу в Караидельском районе. Участок автодороги общей протяженностью 70 км должен объединить северо-восток с центральной частью республики.

В числе значимых объектов — строительство автодороги Давлетово — Альмухаметово — а/д Объездная вокруг Магнитогорска в Абзелиловском районе, а также строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на реке Белая на участке в Кировском и Ленинском районах Уфы. Еще один объект, капитальный ремонт участка автомобильной дороги Старосубхангулово — Мраково, важен тем, что трасса связывает районный центр Бурзянского района с главной достопримечательностью республики — Каповой пещерой, вокруг которой планируется создать один из основных туристических кластеров Башкирии.

АО «Башкиравтодор» принимает активное участие в реализации региональных и федеральных программ. В частности, это адресная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов города Уфа» и федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий». Так, в 2018-2019 годах завершены работы по строительству подъездов к деревням десятков районов республики, в том числе в Стерлитамакском, Благоварском, Бураевском и др. Существенная часть ремонтов производилась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Силами филиалов АО «Башкиравтодор» работы велись на 24 объектах на сумму более 1,2 млрд рублей.

На предприятии реализуются мероприятия по повышению внутренней эффективности работы, внедряются новые технологии. При применении термопрофилирования – ровность и поперечный профиль асфальтобетонного покрытия восстанавливается путем его прогревания на несколько сантиметров вглубь, а затем происходит разрыхление и перераспределение состава верхнего слоя асфальтобетона. Хорошо зарекомендовал себя метод холодной регенерации (ресайклинг), позволяющий вести ремонт покрытий без остановки движения. Новшеством стало и применение термопластика для нанесения дорожной разметки.

С 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» АО «Башкиравтодор» начал широко применять такую перспективную технологию, как метод объемного проектирования асфальтобетонных смесей Superpave. Он позволяет получить состав, максимально учитывающий свойства местных инертных материалов, транспортные нагрузки и климатические условия.

Численность работающих в АО «Башкиравтодор» достигает пяти тысяч человек, и для каждого из них слово «родина» и «дорога» — это синонимы. Для ряда территорий предприятие является жизнеобразующим, обеспечивая рабочими местами местных жителей и входя в число крупнейших налогоплательщиков региона. Понимая, как нуждается отрасль в обновлении кадров, в конце прошлого года в компании запустили социальный проект под названием «Урок дорожника». К реализации подключились работники всех 55 филиалов: каждый выбирает учреждение — детский дом, социальный приют или школу — и проводит там урок для ребят. В настоящее время участниками проекта стали более 700 детей по всей республике. Предприятие также поддерживает инициативу Госкомтранса по созданию в Уфе Башкирской государственной академии транспорта.

Благодаря поддержке руководства республики, происходит укрепление материально-технической базы предприятия. В декабре 2018 года парк техники пополнился 40 новыми комбинированными дорожными уборочными машинами типа ДМК-80В, а в сентябре 2019 года за счет бюджета региона было приобретено 97 единиц дорожной техники на сумму 500 млн рублей.

Теги: Башкиравтодор
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