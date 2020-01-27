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В Башкирии прошел фестиваль уличного искусства

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Дюртюлях прошел фестиваль уличного искусства «Я есть Дюртюли». На мероприятие приехали стрит-арт художники из Уфы Олег Кайбышев, Римад Ниллумтах и Мансур Зияев, также приняли участие дюртюлинские художники Артур и Айнур Абдрахмановы и Артур Яхин. За день участники создали портрет себя в будущем.

«Дюртюли участвует во Всероссийском конкурсе на лучшие малые города России. В рамках нашего проекта мы разрабатываем развитие двух пространств в городе — это территория бывшего пивзавода и площадь им. Ленина, — говорит Екатерина Попова, проект-менеджер из архитектурного бюро Orchestra design (Санкт-Петербург). — На территории пивзавода планируется создание образовательно-предпринимательского кластера — площадки для новых видов взаимодействия молодежи с бизнесом. А на площади Ленина — культурная площадка, которая создаст пространство для диалога между жителями и администрацией на базе событийной программы. Это такое место, где дюртюлинцы могут предлагать какие-то мероприятия, а город будет участвовать в их реализации».

На территории заброшенного завода у автовокзала будет создан инкубатор инициатив. Планируется, что это будет активное пространство для молодежи, где они смогут заниматься спортом и творчеством. Это пространство будет развивать уличную культуру.

«Потенциал к ее развитию лег в основу инициативы проведения стрит-арт фестиваля, который позволит протестировать, как молодежное сообщество Дюртюлей участвует в организации подобного рода мероприятий. У художников из Уфы родилась идея создать коллективный портрет дюртюлинцев и вместе нанести его на призмы треугольной формы в технике стрит-арта», — продолжает Екатерина.

Рисунки, созданные на проекте, будут выставлены внутри торгового центра «Таныш». Таким образом, организаторы проекта хотят получить обратную связь от горожан и протестировать свои идеи.

Теги: стрит-арт
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