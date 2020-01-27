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В Уфе пьяная компания пыталась удушить приехавшего на вызов сотрудника скорой помощи

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе пьяная компания пыталась удушить приехавшего на вызов сотрудника скорой помощи Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в новогодние праздники на сотрудника скорой помощи произошло очередное нападение. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения Башкирии, медик с черепно-мозговой травмой после амбулаторного лечения проходит медицинское освидетельствование.

Известно, что днем 3 января диспетчеру поступил звонок — мужчина без сознания, нужна помощь. На вызов выехала спецбригада Южной подстанции Республиканской станции скорой медицинской помощи в составе врача и фельдшера. Дверь в квартиру открыла пьяная женщина в костюме «зайца», а на полу в позе «звезды» лежал мужчина, которому и вызвали «скорую». На вопросы больной не отвечал, в однокомнатной квартире находилось еще двое пьяных.

«Врач обследовал мужчину и назначил внутривенную инъекцию. Когда фельдшер подошел к больному с набранными в шприце препаратами, тот со словами «я пьяный», вскочил на ноги, стал угрожать, попытался ударить медика. Врачу удалось выбраться из квартиры, а вот медбрату не повезло. Нетрезвая кампания набросилась на него, его били по голове, пинали, пытались душить, — рассказал представитель профсоюза. — После перепалки с пьяными, уже в подъезде медбрат почувствовал головокружение, тошноту, начал терять сознание. Пострадавший был доставлен в приемное отделение Больницы скорой медпомощи, где ему оказали помощь и направили на амбулаторное лечение по месту жительства. Для медика новогодняя смена закончилась закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга».

Потерпевший написал заявление в полицию о нападении. Сегодня запланировано проведение медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью. Юристы профсоюза взялись за отстаивание интересов медика.

«Правоохранительные органы, суды, прокуратура крайне неохотно рассматривают дела о нападении на медработников при исполнении ими служебных обязанностей,- прокомментировал юрист Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Илья Дмитриев. — В моей практике единицы дел, когда за оскорбление и побои медиков удается добиться справедливого наказания для обидчика. А вот когда дела годами рассматриваются, примеров масса».

Теги: скорая помощь, нападение, врачи
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