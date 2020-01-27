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В Башкирии между пациентом и бригадой скорой помощи произошел конфликт

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии между пациентом и бригадой скорой помощи произошел конфликт Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Учалинском районе Башкирии утром 27 января между сотрудниками скорой помощи и пациентом произошел конфликт. Сообщение о случившемся поступило в полицию со станции скорой помощи.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. В настоящее время с заявлением о получении телесных повреждений никто не обратился. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося», — прокомментировали в пресс-службе МВД РБ.

Теги: полиция, медицина
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