Фото: Ксения Калинина В Башкирии между пациентом и бригадой скорой помощи произошел конфликт Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Учалинском районе Башкирии утром 27 января между сотрудниками скорой помощи и пациентом произошел конфликт. Сообщение о случившемся поступило в полицию со станции скорой помощи.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. В настоящее время с заявлением о получении телесных повреждений никто не обратился. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося», — прокомментировали в пресс-службе МВД РБ.