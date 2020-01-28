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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе состоится семинар по эффективному управлению территориями

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ».

В Уфе состоится семинар «Эффективное управление территорией с помощью геоинформационных облачных технологий. Практика электронного взаимодействия органов местного самоуправления с Росреестром для предоставления муниципальных и государственных услуг». Организатор семинара – компания «Технокад».

Семинар адресован главаммуниципальных образований, руководителям отделов земельных, имущественных отношений, градостроительной деятельности, руководителям финансово-экономических отделов муниципальных администраций. Участие в мероприятии бесплатное.

На семинаре будут представлены современные технологические решения, которые позволят органам местного самоуправления взаимодействовать с органом регистрации прав в электронном виде в том числе для достижения целевых показателей, которые установлены Распоряжением Правительства РФ от 31.01 2017 г. № 147-р. «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». На сегодняшний день электронное взаимодействие различных органов при предоставлении и получении услуг выступает ключевым направлением повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. В частности, доля услуг по регистрации права и кадастровому учету, оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления в электронном виде до конца 2020 года должна составить 100%. Аналогичный показатель установлен и для территориальных зон, сведения о границах которых должны быть внесены в ЕГРН.

Вместе с тем будут освещены изменения в законодательстве, связанные с индивидуальным жилищным строительством, вопросы повышения собираемости земельных и имущественных налогов на территории муниципального образования.

Семинар состоится 14 февраля 2020 г. в 11:00. Продолжительность – 3 часа.

Место проведения: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 17, гостиница «AMAKS Сити-отель», конференц-зал «Форум».

По вопросам обращаться крегиональному представителю «Технокад» в Башкортостане по телефону +7 (347)223-29-99, +7 (965)943-66-18

Теги: семинар
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