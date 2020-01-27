Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.80

EUR 68.29

27 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Появилось видео пролета воздушных шаров через горы Южного Урала

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В сети появилось видео пролета воздушных шаров через горы Южного Урала. Его разместил амбассадор Уральских гор, блогер и путешественник Олег Чегодаев.

Олег Чегодаев сопровождал участников второго фестиваля воздухоплавания «Самрау», который состоялся в минувшие выходные в Башкирии.

«Погода не дала выполнить программу-максимум: совершить в рамках второго фестиваля Самрау, массовый перелет через Южный Урал, самую широкую часть всего Урала. Дистанция была сокращена в три раза, до 55 км: от села Узян до озера Банное, через хребты Крака, Уралтау, Крыкты. И все равно, это было потрясающе красиво», — пишет он на своей странице Facebook.

Воздушный шар поднимался на высоту 2500 метров, и двигался со скоростью 50 км в час.

Напомним, с 18 по 26 января в Башкортостане проходил II Международный фестиваль воздухоплавания «Самрау».

Открытие фестиваля прошло 18 января у подножия Торатау. 19 января 14 воздушных шаров пролетели над Уфой — полёт проходил над Уфой на высотах от 100 до 800 метров со средней скоростью 28 км/ч. Воздухоплаватели пролетели город вдоль проспекта Салавата Юлаева, Сипайлово, Инорсом и приземлились через 1,5 часа в районе Шакши.

В этом году фестиваль расширил количество и географию участников и приобрёл статус международного мероприятия. Уфимский авиационный клуб «Полёт» принимает у себя воздухоплавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Великого Новгорода, Великих Лук, Кунгура, Переславля-Залесского, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, а также пилотов из Армении и Казахстана — всего 20 пилотов, из которых сформированы команды для тепловых аэростатов.

Организаторы Второго международного фестиваля воздухоплавания «Самрау» — Государственный комитет по туризму Республики Башкортостан, Федерация воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан. Наземную поддержку в труднодоступной местности и координацию спасательного отряда осуществляет туроператор «Урал-Тенгри».

Теги: фестиваль воздухоплавания
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии при столкновении с грузовиком погибли водитель «Лады Калины» и девочка
Сегодня утром в Бирском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Башкирии. Трагедия произошла на 88 км автодороги Уфа-Янаул
В Башкирии за сутки в дорожных авариях пострадали 14 человек
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 11 дорожных аварий, в которых пострадали 14 человек. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по р
Стали известны подробности автоаварии в Башкирии, в которой погибли отец с дочерью
В Бирском районе накануне утром на 88 км автодороги Уфа-Янаул, около деревни Угузево, при столкновении «Лады Калины» и грузового «Вольво» погибли 46-летн
Российских туристов досрочно вывозят с Хайнаня из-за «китайского» коронавируса
Туроператор «Русь-тур» досрочно вывозит туристов с острова Хайнань из-за эпидемии «китайского» коронавируса, сообщает Life.ru. Администрация китайског
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть