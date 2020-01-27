УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В сети появилось видео пролета воздушных шаров через горы Южного Урала. Его разместил амбассадор Уральских гор, блогер и путешественник Олег Чегодаев.

Олег Чегодаев сопровождал участников второго фестиваля воздухоплавания «Самрау», который состоялся в минувшие выходные в Башкирии.

«Погода не дала выполнить программу-максимум: совершить в рамках второго фестиваля Самрау, массовый перелет через Южный Урал, самую широкую часть всего Урала. Дистанция была сокращена в три раза, до 55 км: от села Узян до озера Банное, через хребты Крака, Уралтау, Крыкты. И все равно, это было потрясающе красиво», — пишет он на своей странице Facebook.

Воздушный шар поднимался на высоту 2500 метров, и двигался со скоростью 50 км в час.

Напомним, с 18 по 26 января в Башкортостане проходил II Международный фестиваль воздухоплавания «Самрау».

Открытие фестиваля прошло 18 января у подножия Торатау. 19 января 14 воздушных шаров пролетели над Уфой — полёт проходил над Уфой на высотах от 100 до 800 метров со средней скоростью 28 км/ч. Воздухоплаватели пролетели город вдоль проспекта Салавата Юлаева, Сипайлово, Инорсом и приземлились через 1,5 часа в районе Шакши.

В этом году фестиваль расширил количество и географию участников и приобрёл статус международного мероприятия. Уфимский авиационный клуб «Полёт» принимает у себя воздухоплавателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Великого Новгорода, Великих Лук, Кунгура, Переславля-Залесского, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, а также пилотов из Армении и Казахстана — всего 20 пилотов, из которых сформированы команды для тепловых аэростатов.

Организаторы Второго международного фестиваля воздухоплавания «Самрау» — Государственный комитет по туризму Республики Башкортостан, Федерация воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан. Наземную поддержку в труднодоступной местности и координацию спасательного отряда осуществляет туроператор «Урал-Тенгри».