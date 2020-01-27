Уфе присвоено звание «Город Трудовой Доблести и Славы»
Уфе присвоено звание «Город Трудовой Доблести и Славы» Фото: Валерий Шахов
УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Столице Башкирии присвоено почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Такое решение принял президиум Межгосударственного союза городов-героев.
Почетное звание присвоено за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный уфимцами в борьбе с фашистскими захватчиками.
«В ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны присвоить городу Уфа почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы», — говорится в письме Межгосударственного союза городов-героев, адресованном главе администрации башкирской столицы Ульфату Мустафину.