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Уфе присвоено звание «Город Трудовой Доблести и Славы»

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Уфе присвоено звание «Город Трудовой Доблести и Славы» Фото: Валерий Шахов

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Столице Башкирии присвоено почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». Такое решение принял президиум Межгосударственного союза городов-героев.

Почетное звание присвоено за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный уфимцами в борьбе с фашистскими захватчиками.

«В ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны присвоить городу Уфа почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы», — говорится в письме Межгосударственного союза городов-героев, адресованном главе администрации башкирской столицы Ульфату Мустафину.

Теги: звание, Город Трудовой Доблести и Славы
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