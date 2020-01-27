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Число рейсов из Уфы в Стамбул увеличится

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Число рейсов из Уфы в Стамбул увеличится Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» с марта планирует увеличить частоту рейсов Стамбул — Уфа с трех до четырех, сообщает Коммерсант-Уфа со ссылкой на главу пресс-службы международного аэропорта Уфы Татьяну Ризван.

Сейчас перевозчик выполняет на этом направлении три рейса в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. С марта авиакомпания планирует получить слоты на рейс по воскресеньям.

В 2019 году «Турецкие авиалинии» выполняли четыре рейса из Уфы летом, тогда дополнительный рейс был введен в июне.

Регулярное авиасообщение между Уфой и Стамбулом «Турецкими авиалиниями» поддерживается с 2009 года.

Теги: аэропорт «Уфа»
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