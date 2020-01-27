Служба судебных приставов Башкирии прокомментировала находку личных документов в туалете
Служба судебных приставов Башкирии прокомментировала находку личных документов в туалете Фото: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте | Видео: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте
УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
На подоконнике в туалете службы судебных приставов Стерлитамака местный житель нашел пачку документов, предназначенных для служебного пользования. В документах, некоторые из которых с синими и электронными печатями, содержатся личные сведения граждан, включая их паспортные данные, адреса, размер задолженности и т.д.
Мужчина сфотографировал и заснял свою находку на видео.
«Это туалет службы судебных приставов, а это, видимо, то, что предлагается гражданам в качестве туалетной бумаги», — прокомментировал он в своем видео.Фото и видео попало в соцсети.
Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснениями в пресс-службу Управления федеральной службы судебных приставов Башкирии.
«По фактам, содержащимся в указанном видеоматериале, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводится проверка. В настоящий момент комментарий ситуации является преждевременным», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.