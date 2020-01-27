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Служба судебных приставов Башкирии прокомментировала находку личных документов в туалете

ОБЩЕСТВО
Фото: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте | Видео: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте

Служба судебных приставов Башкирии прокомментировала находку личных документов в туалете Фото: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте | Видео: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На подоконнике в туалете службы судебных приставов Стерлитамака местный житель нашел пачку документов, предназначенных для служебного пользования. В документах, некоторые из которых с синими и электронными печатями, содержатся личные сведения граждан, включая их паспортные данные, адреса, размер задолженности и т.д.

Мужчина сфотографировал и заснял свою находку на видео.

«Это туалет службы судебных приставов, а это, видимо, то, что предлагается гражданам в качестве туалетной бумаги», — прокомментировал он в своем видео.
Фото и видео попало в соцсети.

Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснениями в пресс-службу Управления федеральной службы судебных приставов Башкирии.

«По фактам, содержащимся в указанном видеоматериале, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводится проверка. В настоящий момент комментарий ситуации является преждевременным», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.

Теги: судебные приставы
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