Фото: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте | Видео: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте Служба судебных приставов Башкирии прокомментировала находку личных документов в туалете Фото: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте | Видео: Черный список Cтерлитамака | Вконтакте

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На подоконнике в туалете службы судебных приставов Стерлитамака местный житель нашел пачку документов, предназначенных для служебного пользования. В документах, некоторые из которых с синими и электронными печатями, содержатся личные сведения граждан, включая их паспортные данные, адреса, размер задолженности и т.д.

Мужчина сфотографировал и заснял свою находку на видео.

«Это туалет службы судебных приставов, а это, видимо, то, что предлагается гражданам в качестве туалетной бумаги», — прокомментировал он в своем видео.

Фото и видео попало в соцсети.

Агентство «Башинформ» обратилось за разъяснениями в пресс-службу Управления федеральной службы судебных приставов Башкирии.

«По фактам, содержащимся в указанном видеоматериале, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводится проверка. В настоящий момент комментарий ситуации является преждевременным», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства.