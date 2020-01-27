Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ Глава Башкирии о смертельном пожаре в Ишимбайском районе: «Надо помочь семье с погибшими» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В деревне Гумерово Ишимбайского района Башкирии в прошедшие выходные произошел пожар с трагическими последствиями. На пожаре погибли трехлетний мальчик, его 23-летняя мать и 59-летняя бабушка. Двухлетняя сестренка погибшего мальчика была спасена из огня мужчиной, проживающим в соседнем доме. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии 27 января доложил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«Пострадавший ребенок госпитализирован в Ишимбайскую центральную районную больницу. За девочкой ухаживают отец и его родители. Администрация района и сельское поселение окажут всю необходимую помощь родственникам в организации похорон погибших, — сказал руководитель ведомства. — Межведомственная следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства данного пожара».

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что надо помочь семье с погибшими.

«Глава района говорит о том, что семья-то благополучная была. А все силы руководства муниципалитета, сельсовета были брошены на отработку ситуаций с неблагополучными семьями. Посмотрите, может быть извещателями круг расширить и идти дальше. Это небольшие деньги, извещатели же спасают жизни. Жду от вас предложений. Посчитайте, подумайте, что можно сделать», — дал поручение Радий Хабиров председателю Госкомитета РБ по ЧС.