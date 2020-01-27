Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.80

EUR 68.29

27 января Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии о смертельном пожаре в Ишимбайском районе: «Надо помочь семье с погибшими»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Глава Башкирии о смертельном пожаре в Ишимбайском районе: «Надо помочь семье с погибшими» Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В деревне Гумерово Ишимбайского района Башкирии в прошедшие выходные произошел пожар с трагическими последствиями. На пожаре погибли трехлетний мальчик, его 23-летняя мать и 59-летняя бабушка. Двухлетняя сестренка погибшего мальчика была спасена из огня мужчиной, проживающим в соседнем доме. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии 27 января доложил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«Пострадавший ребенок госпитализирован в Ишимбайскую центральную районную больницу. За девочкой ухаживают отец и его родители. Администрация района и сельское поселение окажут всю необходимую помощь родственникам в организации похорон погибших, — сказал руководитель ведомства. — Межведомственная следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства данного пожара».

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что надо помочь семье с погибшими.

«Глава района говорит о том, что семья-то благополучная была. А все силы руководства муниципалитета, сельсовета были брошены на отработку ситуаций с неблагополучными семьями. Посмотрите, может быть извещателями круг расширить и идти дальше. Это небольшие деньги, извещатели же спасают жизни. Жду от вас предложений. Посчитайте, подумайте, что можно сделать», — дал поручение Радий Хабиров председателю Госкомитета РБ по ЧС.

Теги: ЧП, пожар
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии при столкновении с грузовиком погибли водитель «Лады Калины» и девочка
Сегодня утром в Бирском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Башкирии. Трагедия произошла на 88 км автодороги Уфа-Янаул
В Башкирии за сутки в дорожных авариях пострадали 14 человек
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 11 дорожных аварий, в которых пострадали 14 человек. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по р
Российских туристов досрочно вывозят с Хайнаня из-за «китайского» коронавируса
Туроператор «Русь-тур» досрочно вывозит туристов с острова Хайнань из-за эпидемии «китайского» коронавируса, сообщает Life.ru. Администрация китайског
На следующей неделе в Башкирию придут морозы
В Башкирии и сегодня сохранятся неблагоприятные погодные условия: местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, предупрежд
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть