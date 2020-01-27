Фото: Олег Яровиков В России изменили критерии установления инвалидности при онкопатологии Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии, сообщает пресс-служба главного бюро медико-социальной экспертизы.

Теперь при установлении инвалидности специалисты используют усовершенствованную версию классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы.

В документе прописаны дополнительные критерии для установления инвалидности при многих редко встречающихся заболеваниях, отсутствовавших в предыдущей версии или уточнены более подробно клинико-функциональные характеристики имевшихся ранее.

Специалисты отмечают, что в новом документе по ряду наиболее тяжелых инвалидизирующих патологий критерии установления инвалидности смягчены. Также отменили ограничение на установление инвалидности более чем на пять лет.

Всем детям в случае выявления злокачественного новообразования категория «ребенок-инвалид» устанавливается сроком не менее чем на 5 лет при первичном освидетельствовании, с возможностью последующего продления.

Взрослым при наличии злокачественных новообразований с неблагоприятным клиническим прогнозом инвалидность устанавливается бессрочно не позднее 2 лет наблюдения.