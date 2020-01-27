В Абзелиловском районе Башкирии мужчина украл горшок с драценой и ноутбук

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Отдел МВД России по Абзелиловсокму району поступило сообщение от 37-летнего предпринимателя, который занимается продажей смартфонов и аксессуаров к различным гаджетам.

По его словам, неизвестный украл из его рабочего стола ноутбук. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе работы полицейские изъяли в торговом центре видеозапись. На ней было запечатлено, как неизвестный мужчина с горшком в руках заходит в торговую точку, ставит комнатное растение на пол, а затем вытаскивает из-под стола чужой ноутбук и уходит, не забыв при этом, забрать с собой еще и горшок, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 41-летний житель Абзелиловского района. Мужчина дал признательные показания и рассказал подробности полицейским.

По предварительным данным, мужчина в тот день был пьян и решил прогуляться по торговому центру села Аскарово. Зайдя внутрь он увидел горшок с комнатным растением, который решил похитить и продать.

Чтобы сделать это незаметно, подвыпивший мужчина разработал целый план. Сразу после кражи он отошел к соседней торговой точке и поставил горшок на пол, чтобы тщательнее спрятать украденное. В этот момент, он обнаружил, что в полке рабочего стола лежит ноутбук. Он спрятал его под куртку и ушел вместе с горшком.

Сейчас полицейские устанавливают, где именно подозреваемый сбыл похищенный ноутбук. Судьба комнатного растения пока неизвестна, так как мужчина из-за чрезмерного употребления алкоголя с трудом вспоминает происходившее в тот день.

Следователем Отдела МВД России по Абзелиловскому району возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.кража