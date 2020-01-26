Путин поручил сократить срок рассмотрения заявлений на маткапитал

УФА, 26 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Президент России Владимир Путин поручил до 31 июля внести изменения в законодательство, которые будут направлены на сокращение сроков рассмотрения заявлений на маткапитал. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте поручений Путина говорится о том, что необходимо внести в российское законодательство изменения для сокращения сроков рассмотрения заявлений «в том числе за счет организации электронного взаимодействия» между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, которые предоставляют льготную ипотеку семьям с детьми.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка. По его словам, новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

Глава государства также рассказал, что власти продлят программу маткапитала как минимум до конца 2026 года.

Начислять материнский капитал на первенца планируется начать уже в марте-апреле.