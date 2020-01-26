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Российских туристов досрочно вывозят с Хайнаня из-за «китайского» коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: EPA / ТАСС

Российских туристов досрочно вывозят с Хайнаня из-за «китайского» коронавируса Фото: EPA / ТАСС

УФА, 26 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Туроператор «Русь-тур» досрочно вывозит туристов с острова Хайнань из-за эпидемии «китайского» коронавируса, сообщает Life.ru.

Администрация китайского острова запретила проводить экскурсии и любые мероприятия до нормализации эпидемиологической ситуации.

Как сообщается на сайте туроператора, с 25 января продажа туров в КНР временно приостановлена.

Ранее Ростуризм распространил сообщение, в котором рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай. По заявлению ведомства, отказавшиеся от уже приобретенных туров в КНР россияне «могут требовать полного возврата средств».

Планируется, что вывозить туристов с острова будут ежедневно. Всего на острове находится около тысячи российских граждан.

Ранее сообщалось, что китайский город-курорт Санья на Хайнане закрыли из-за эпидемии коронавируса.

Вспышка коронавируса зафиксирована 31 декабря в городе Ухань.

Первые симптомы заболевания — высокая температура, затрудненное дыхание и кашель.

К настоящему времени известно о 41 погибшем и более 1000 инфицированных. Из них 237 находятся сейчас в тяжелом состоянии.

Теги: туристы, Хайнань, коронавирус
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