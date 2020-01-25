Всем вахтовикам из Приморья с трудовыми договорами зарплата выдана — Гострудинспекция

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня от нескольких башкирских вахтовиков, которые на несколько месяцев застряли во Владивостоке без денег, поступила информация о невыданной заработной плате. По словам начальника республиканского управления Гострудинспекции Татьяны Астрелиной, все вахтовики, с которыми у предприятия были заключены договоры, получили заработанные деньги.

«Но не исключено, что среди них есть и те, кто работал без оформления трудовых отношений. К сожалению, в таких случаях работникам придётся обращаться в суд. В других случаях, если трудовые договоры были, нужно написать заявление в Государственную инспекцию труда в Республике Башкортостан», — отметила Астрелина.

Обращаться можно по адресу: г. Уфа, ул. Большая гражданская, 24 либо направить скан письменного обращения на электронную почту gitrbpost@gmail.com.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что застрявшие во Владивостоке вахтовики обратились за помощью к главе региона Радию Хабирову. Руководитель республики подключился к решению вопроса.