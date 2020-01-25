Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.80

EUR 68.29

26 января Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе сноубордист после снегопада зацепился за авто и катался по улицам города

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр видео

В Уфе сноубордист после снегопада зацепился за авто и катался по улицам города Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Нетрадиционный вид спорта продемонстрировали любители экстрима в Уфе. После снегопада, который не прекращался в столице Башкирии несколько часов, сноубордист решил опробовать «доску» в деле прямо на заснеженной проезжей части. Экстремал зацепился за автомобиль с помощью троса и отправился на «покатушки» по Уфе. Видео разместили подписчики страницы в Instagram «БашДТП».

Впрочем, пользователи соцсетей восприняли эту идею с недоумением, высказав мнение о том, что такой экстрим опасен не только для сноубордиста, но и для других участников дорожного движения.

Теги: сноубордист, проспект Октября
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и трехлетний ребенок
Пожар на улице Центральной в деревне Гумерово Ишимбайского района Башкирии 25 января унес жизни трех человек. После ликвидации пламени, в которой участво
В Уфе на АЗС «Башнефть» увеличилась стоимость топлива
В столице Башкирии в очередной раз подорожал бензин. На уфимских АЗС компании «Башнефть» стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 20 копеек.
ФК «Уфа» в контрольном матче уступил польскому клубу «Шленск»
Футбольный клуб «Уфа» провел второй контрольный матч в рамках первых учебно-тренировочных сборов на Кипре. Соперники из польского клуба «Шленск» оказалис
Названы самые популярные специальности среди студентов Башкирии
В Башкирии высшее профессиональное образование в 2018/2019 году получали 100,5 тысячи студентов. Ко Дню российского студенчества (Татьянин день), специал
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть