Фото: Стоп-кадр видео В Уфе сноубордист после снегопада зацепился за авто и катался по улицам города Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Нетрадиционный вид спорта продемонстрировали любители экстрима в Уфе. После снегопада, который не прекращался в столице Башкирии несколько часов, сноубордист решил опробовать «доску» в деле прямо на заснеженной проезжей части. Экстремал зацепился за автомобиль с помощью троса и отправился на «покатушки» по Уфе. Видео разместили подписчики страницы в Instagram «БашДТП».

Впрочем, пользователи соцсетей восприняли эту идею с недоумением, высказав мнение о том, что такой экстрим опасен не только для сноубордиста, но и для других участников дорожного движения.