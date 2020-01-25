Фото: Digital Курултай В Башкирии тропы к горе Иремель будут маркировать Фото: Digital Курултай

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Вслед за решением о строительстве дорог к горе Иремель от Белорецка и Учалов, на четвертой конференции Digital Курултай озвучено решение о маркировке троп.

«Маркировка троп – важная и больная наша тема. В этом году будем создавать волонтерскую группу и вместе с идеологом этой идеи и организатором Digital Курултай Раисом Габитовым начнем маркировать, чтобы люди уже начали ходить по этим местам. Сначала появляется тропа, за ней появляется дорога, а потом появляется бизнес» — отметил председатель Госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков.

Помимо этого из курорта «Банное» хотят сделать мультиспортивный курорт России. По словам директора Егора Кожаева, он станет идеальным место для нетворкинга, обучения, местом, которое позволяет сформировать личную карту здоровья и получить санаторно-курортное лечение.

На панельной дискуссии также выступил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. Гость Башкирии считает, что нет однозначного ответа, что важнее – инфраструктура территории, чтобы привлечь туризм, или привлечение, и только после него – инфраструктура и появление инвесторов.

«Многие говорят: «Сначала сделайте инфраструктуру, потом к вам поедут». А другие говорят: «Первично продвижение». У каждого региона своя история, нет однозначно ответа, что должно быть первичнее, — отметил приглашенный спикер. — Нашему региону повезло, у нас проходил Чемпионат мира по футболу, у нас есть возможности привлечения федеральных денег, кроме того, у нас министерство и культуры, и туризма, и мы можем позволить себе достигать синергетического эффекта, используя обе возможности».