В Башкирии МЧС на сутки продлило предупреждение о буране
В Башкирии МЧС на сутки продлило предупреждение о буране Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
С 20 часов 25 января до вечера воскресенья в Башкирии продолжит действовать предупреждение МЧС о непогоде. В частности, спасатели сообщили о том, что на территории республики по-прежнему будет идти снег, который впоследствии перерастет в низовую метель.
«Ночью скорость ветра достигнет 9-14 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10, днем -1,-6», — уточнили в пресс-службе МЧС Башкирии.
На отдельных участках автодорог ухудшение видимости до 500-1000 метров.