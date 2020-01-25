Фото: Олег Яровиков С поста директора Института развития образования Башкирии уволена экс-глава Минобра Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С 25 января 2020 года расторгнут трудовой договор с директором Института развития образования Башкирии, бывшим руководителем республиканского Минобра Гульназ Шафиковой. Согласно приказу, вчера у ее был последний рабочий день в ИРО. Официальная причина увольнения — истек срок трудового соглашения.

«Исполнение обязанностей ректора с правом подписи финансовых документов данным приказом временно возложено на проректора Альберта Ташбулатова, которому с сегодняшнего дня полагается прибавка к зарплате в связи с изменениями», — уточняет «Медиакорсеть».

Гульназ Шафикова возглавляла региональное министерство образования с 2015 по 2018 годы. В декабре 2018-го она была назначена директором ИРО Башкирии. Ранее чиновница «прославилась» в социальных сетях как безграмотный министр, написав несколько постов с грамматическими ошибками.