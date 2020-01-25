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В Башкирии мэр города стал волонтером

ПОЛИТИКА
Фото: Александр Юдин

В Башкирии мэр города стал волонтером Фото: Александр Юдин

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Мэр города Октябрьского в Башкирии Алексей Шмелев вступил в ряды волонтеров Победы. Чиновник пообщался со студентами в преддверии Татьяниного дня и пообещал еще активнее заниматься сохранением памяти и участвовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

«Тема Великой Отечественной войны актуальна как никогда, и отрадно, что молодежь города Октябрьский всегда выступает инициаторами помощи ветеранам и волонтерскому сопровождению мероприятий, посвященных Победе», — отметил Алексей Шмелев.

По словам регионального руководителя движения «Волонтеры Победы» Александра Юдина, добровольцы имеют самое непосредственное участие в сохранении памяти, демонстрируя неравнодушие и отношение к войне «не для галочки, а на деле».

Теги: Волонтеры Победы, Октябрьский, 75-летие Победы
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