В Башкирии мужчина ударил оппонента ножом, раненый через время отомстил обидчику

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудники МВД Башкирии разбираются в мелеузовском ЧП. Там в районную больницу поступил 35-летний пациент с ножевыми ранениями. Позднее выяснились предварительные обстоятельства того, как мужчина получил повреждения.

Трое знакомых, по традиции, выпивали. Слово за слово — вспыхнула ссора. 35-летний мужчина не стал аргументировать свою правоту словами и ударил товарища ножом несколько раз.

«39-летний мужчина, не смирившись таким поражением, уже в гостях у брата решил взять реванш. Схватив нож на кухне, он вернулся в квартиру, где проходила «дискуссия». Мужчина, открывший дверь, оказался обидчиком гостя. Прямо с порога гость ножом ударил своего оппонента сначала в живот, а потом и в спину», уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

Полицейские задержали обидчика, житель Кугарчинского района уже имеет судимость. Возбуждено уголовное дело.