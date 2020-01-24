Фото: maergroup.ru В Уфе на медиафасаде покажут ролик в День снятия блокады Ленинграда Фото: maergroup.ru

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, Общероссийский народный фронт проведет масштабную акцию в рамках патриотического проекта «Памяти героев». В этот день на медиафасадах в 12 городах-миллионниках России будут демонстрироваться ролики, посвященные подвигам советских солдат и офицеров, совершенным при прорыве блокады Ленинграда.

Видеоролики озвучили знаменитые россияне – сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, телеведущая Оксана Пушкина, народные артисты России Сергей Безруков, Евгений Князев, олимпийский чемпион Александр Легков, певица Зара и другие.

Видеоролики увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тюмени, Волгограда, Самары, Перми, Уфы.

Уфимский медиафасад находится возле Южного автовокзала на перекрестке улиц Зорге и имени Города Галле.