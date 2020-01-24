Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.95 ↑

EUR 68.68 ↓

24 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на медиафасаде покажут ролик в День снятия блокады Ленинграда

ОБЩЕСТВО
Фото: maergroup.ru

В Уфе на медиафасаде покажут ролик в День снятия блокады Ленинграда Фото: maergroup.ru

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В День снятия блокады Ленинграда, 27 января, Общероссийский народный фронт проведет масштабную акцию в рамках патриотического проекта «Памяти героев». В этот день на медиафасадах в 12 городах-миллионниках России будут демонстрироваться ролики, посвященные подвигам советских солдат и офицеров, совершенным при прорыве блокады Ленинграда.

Видеоролики озвучили знаменитые россияне – сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, телеведущая Оксана Пушкина, народные артисты России Сергей Безруков, Евгений Князев, олимпийский чемпион Александр Легков, певица Зара и другие.

Видеоролики увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Тюмени, Волгограда, Самары, Перми, Уфы.

Уфимский медиафасад находится возле Южного автовокзала на перекрестке улиц Зорге и имени Города Галле.

Теги: блокада Ленинграда, 75 лет Победе
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В аэропорту Уфы в связи со вспышкой смертельного коронавируса усилен санитарный контроль
В аэропорту Уфы в связи с распространением смертельного коронавируса на территории Китайской Народной Республики усилен санитарно-карантинный контроль.
В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики
В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики. Об этом на встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым
Жителям Башкирии последний раз делают перерасчет за тепло. Что нужно об этом знать?
Неприятным сюрпризом для уфимцев стали счета за отопление, которые пришли в середине января. Вместо обычных полутора-двух тысяч рублей, которые люди обы
Мелеузовский сахарный завод временно закрывают из-за ситуации на рынке
Группа компаний «Продимекс» приостанавливает работу Мелеузовского сахарного завода из-за двукратного снижения цен на белый сахар на российском рынке в т
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть