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24 января Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минздрав Башкирии не будет платить врачам 5 тыс. руб. за отказ от аборта

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Минздрав Башкирии не будет платить врачам по 5 тысяч рублей за то, что отговорили женщину от аборта. Ранее такую информацию обнаружили СМИ. В ведомстве пояснили, что проект Межведомственной программы «Подари мне жизнь» на 2020-2024 годы был опубликован в устаревшей редакции. В настоящее время такие выплаты не планируются, подчеркнули в Минздраве.

Вместе с тем в «дорожной карте» госпрограммы по улучшению демографии рассматривается возможность дополнительных 2,5 тысяч рождений за пять лет в результате «повышения качества доабортного консультирования».

Теги: аборты, демография
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