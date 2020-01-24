Фото: соцсети Уфимские медики продолжат выезды в города и районы Башкирии — Радий Хабиров Фото: соцсети

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские медики в текущем году продолжат выезжать для приема жителей республики, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«С ноября прошлого года начали практиковать выезды наших врачей республиканских медицинских центров в города республики для проведения консультаций пациентов там, где укомплектованность узкими специалистами пока не полная. Сегодня медики работают в Сибае, далее на очереди — Салават. В составе врачебных бригад выезжают лучшие врачи РКБ, клиники БГМУ, кардиоцентра, уфимских больниц N13, 18, 21, больницы скорой помощи, НИИ глазных болезней. Инициативу поддержала и частная клиника «Мать и дитя», врачи которой тоже выезжают. Это лучшие практикующие доктора, в основном, с учёной степенью.

Промежуточные результаты таких выездов показали их эффективность. За два с половиной месяца врачебные десанты побывали в 10 городах, приняли 2685 пациентов, из которых 110 направлены на стационарное лечение, 571 — на дообследование. На очереди ещё 9 городов, в которых врачи узкого профиля побывают до конца марта. Так мы приближаем высококвалифицированную медицинскую помощь к людям, которые в ней нуждаются. С министром здравоохранения договорились продолжить эту практику и дальше. Причём следующий цикл выездов, запланированный с апреля по октябрь 2020 года, охватит уже не только города, но и районы нашей республики. Здоровья вам и вашим близким!», — написал в соцсетях Радий Хабиров.