Документы переписи 1917 года по десяти районам Башкирии не сохранились: Башархив

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В сети появились данные подворовой переписи, которая состоялась в Башкирии в 1917 году. По оцифрованным документам жители Башкирии могут найти своих предков. Однако данные по 10 районам и всем городам отсутствуют.

«По южным и юго-восточным районам Республики Башкортостан подворные карточки переписи 1917 года на хранение не поступали, так как эта территория относилась к Оренбургской губернии. Это современные 10 районов: Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Кугарчинский, Куюргазинский, Учалинский и Хайбуллинский. К сожалению, материалы в архивах Оренбурга не сохранились», — объяснили в пресс-службе Управления по делам архивов РБ.

По Уфе перепись в 1917 году не проводилась. Данные по городам имеются в архиве по переписи 1923 года. В настоящее время они не оцифрованы полностью. Таким образом, информации нет по территориям современных 19 муниципальных образований и отсутствуют все города.

«Башархив» — это уникальный проект, который впервые в истории открывает жителям Башкортостана доступ к отсканированным подворным карточкам сельскохозяйственной переписи 1917 года по пяти уездам Уфимской губернии (большая часть районов современного Башкортостана). Архивы сельскохозяйственной переписи населения 1917 года сохранились только в пяти регионах Российской Федерации. Благодаря проекту в открытом доступе окажутся 5740 уникальных документов.

Есть сведения по следующим районам: Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Балтаческий, Белебеевский, Белокатайский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский.