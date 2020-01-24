Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.95 ↑

EUR 68.68 ↓

24 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Документы переписи 1917 года по десяти районам Башкирии не сохранились: Башархив

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В сети появились данные подворовой переписи, которая состоялась в Башкирии в 1917 году. По оцифрованным документам жители Башкирии могут найти своих предков. Однако данные по 10 районам и всем городам отсутствуют.

«По южным и юго-восточным районам Республики Башкортостан подворные карточки переписи 1917 года на хранение не поступали, так как эта территория относилась к Оренбургской губернии. Это современные 10 районов: Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский, Кугарчинский, Куюргазинский, Учалинский и Хайбуллинский. К сожалению, материалы в архивах Оренбурга не сохранились», — объяснили в пресс-службе Управления по делам архивов РБ.

По Уфе перепись в 1917 году не проводилась. Данные по городам имеются в архиве по переписи 1923 года. В настоящее время они не оцифрованы полностью. Таким образом, информации нет по территориям современных 19 муниципальных образований и отсутствуют все города.

«Башархив» — это уникальный проект, который впервые в истории открывает жителям Башкортостана доступ к отсканированным подворным карточкам сельскохозяйственной переписи 1917 года по пяти уездам Уфимской губернии (большая часть районов современного Башкортостана). Архивы сельскохозяйственной переписи населения 1917 года сохранились только в пяти регионах Российской Федерации. Благодаря проекту в открытом доступе окажутся 5740 уникальных документов.

Есть сведения по следующим районам: Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Балтаческий, Белебеевский, Белокатайский, Бижбулякский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Буздякский, Бураевский, Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Федоровский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, Янаульский.

Теги: архивы, архивная служба, Башархив
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В аэропорту Уфы в связи со вспышкой смертельного коронавируса усилен санитарный контроль
В аэропорту Уфы в связи с распространением смертельного коронавируса на территории Китайской Народной Республики усилен санитарно-карантинный контроль.
В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики
В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики. Об этом на встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым
Жителям Башкирии последний раз делают перерасчет за тепло. Что нужно об этом знать?
Неприятным сюрпризом для уфимцев стали счета за отопление, которые пришли в середине января. Вместо обычных полутора-двух тысяч рублей, которые люди обы
В Башкирии создают инфраструктуру для утилизации ртутьсодержащих ламп и батареек
В Башкирии будет создаваться инфраструктура для утилизации ртутьсодержащих отходов и элементов питания (батареек), образующихся в результате жизнедеятел
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть