Архитекторов приглашают к участию в конкурсе на проект реконструкции этнопарка «Ватан»
Архитекторов приглашают к участию в конкурсе на проект реконструкции этнопарка «Ватан» Фото: Олег Яровиков
УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Архитекторов приглашают к участию в Открытом всероссийском архитектурно-градостроительном конкурсе на разработку комплексного проекта благоустройства этнопарка «Ватан» и прилегающих территорий в Уфе.
Конкурс пройдет до 14 февраля. Он проводится для поиска новых актуальных идей и подходов, а также новаторских и экспериментальных решений в развитии городского пространства. В нем могут принять участие молодые архитекторы до 35 лет и студенты архитектурных высших учебных заведений. Присылать конкурсные проекты можно до 13 марта.
Организаторами мероприятия стали Союз архитекторов России совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства уфимской мэрии.
Подведение итогов и объявление результатов конкурса состоится 27 марта.
Подробности — на сайте конкурса.