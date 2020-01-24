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Архитекторов приглашают к участию в конкурсе на проект реконструкции этнопарка «Ватан»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Архитекторов приглашают к участию в конкурсе на проект реконструкции этнопарка «Ватан» Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Архитекторов приглашают к участию в Открытом всероссийском архитектурно-градостроительном конкурсе на разработку комплексного проекта благоустройства этнопарка «Ватан» и прилегающих территорий в Уфе.

Конкурс пройдет до 14 февраля. Он проводится для поиска новых актуальных идей и подходов, а также новаторских и экспериментальных решений в развитии городского пространства. В нем могут принять участие молодые архитекторы до 35 лет и студенты архитектурных высших учебных заведений. Присылать конкурсные проекты можно до 13 марта.

Организаторами мероприятия стали Союз архитекторов России совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства уфимской мэрии.

Подведение итогов и объявление результатов конкурса состоится 27 марта.

Подробности — на сайте конкурса.

Теги: архитектура, конкурс, этнопарк
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