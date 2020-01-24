Фото: ИА «Башинформ» К горе Иремель построят дорогу со стороны Белорецка и Учалов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

К горе Иремель построят дорогу со стороны Учалов и Белорецка, сообщил по итогам межведомственного совещания руководитель Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан Марат Хасанов.

По его словам, рассматриваются два основных направления реконструкции и открытия дорожных путей со стороны Учалов и Белорецка. В связи с этим, решаются вопросы как это можно сделать в рамках существующего законодательства и установленных законом норм к деятельности природного парка Иремель, а также заказника Урал-тау.

«Например, подъезд к Иремели со стороны Учалов проходит через заказник Урал-тау. Здесь запрещено вообще движение транспортных средств. Требуется внести изменения в положение природного парка, заказника, отработать другие препоны, какие есть, и решить их в рамках закона, — сказал Марат Хасанов. — Если со стороны Челябинской области, Тюлюка удобные подъездные пути, людям до вершины подниматься всего лишь 7 км, то со стороны Учалов — по разбитой дороге 20-30 км. Для физически подготовленных людей это является тяжелым маршрутом. Длительность, протяженность маршрута ухудшает качество визуального контроля за туристами. И угрожает их безопасности. Все-таки это дикие места».

Как отметил руководитель Дирекции, без нормальных дорог невозможно развитие туризма.

«Если построим дороги, уверен, это привлечет бизнес и увеличит безопасность граждан», — добавил он.

Вопросы о строительстве дорожных путей будет рассматривать созданная рабочая группа, куда вошли представители Минэкологии, Минлесхоза РБ, Госкомитета РБ по туризму, бизнеса. На решение всех согласовательных процедур должно уйти около года.