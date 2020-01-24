Фото: Управление гражданской защиты Уфы В Уфе палец 7-летнего мальчика застрял в дверной ручке: родители вызвали спасателей Фото: Управление гражданской защиты Уфы

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Семилетний мальчик из Уфы оказался в заточении после того, как засунул палец в дверную ручку. Родители сначала пытались самостоятельно освободить ребенка. Но все попытки оказались тщетными. На место ЧП вызвали спасателей.

«Неизвестно, чем именно дверная ручка привлекла внимание мальчика, ведь, как выяснилось, днем раньше он вместе со своим одноклассником уже пытался проделать подобный трюк. Только участником эксперимента был тот самый одноклассник. Тогда застрявший в отверстии палец удалось вытащить отцу семейства, пришедшему в это время домой с работы. Но, видимо, этого происшествия ребенку оказалось недостаточно, и он тоже засунул палец в злополучную дверную ручку», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.

Спасатели УГЗ слесарным инструментом раскрыли металлический корпус ручки.