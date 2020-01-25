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Названы самые популярные специальности среди студентов Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Названы самые популярные специальности среди студентов Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии высшее профессиональное образование в 2018/2019 году получали 100,5 тысячи студентов. Ко Дню российского студенчества (Татьянин день), специалисты Башстата подготовили статистику. По сравнению с позапрошлым учебным годом, численность студентов в государственных и негосударственных вузах сократилась на три тысячи.

«В рейтинге самых популярных специальностей по-прежнему остаются специальности экономического, юридического профиля, информационных технологий, энергетики. В студенческой среде насчитывается 46% юношей и 54% девушек. Девушки преобладают на специальностях гуманитарной направленности: экономика, здравоохранение, педагогика, культура и искусство», — уточнили в Башстате.

В основном в вузах республики получают образование россияне (96,7%). Вместе с ними учатся 2192 представителя Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Украины. Кроме того, учатся 883 студента из других стран, преимущественно из стран Азии и Африки (331 студент — из Индии, 161 — Китая, 84 — Вьетнама, 69 — Ирака, 24 — Анголы, 22 — Нигерии и др.)

Теги: Башстат, студенты, Татьянин день
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