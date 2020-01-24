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24 января Пятница

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Сильный ветер и метель: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Сильный ветер и метель: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: автор

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС по Башкортостану предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, днем 25 января местами по республике ожидается усиление ветра до 18 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500-1000 метров.

В субботу, 25 января, ночью ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -9,-14 градусов, при прояснениях до -20. Днем облачная погода. Снег, в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит -4,-9.

В воскресенье, 26 января, прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. Ночью в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5,-10 градусов, днем -3,-8.

Теги: МЧС РБ, прогноз погоды
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