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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председателем Молодежной палаты Башкортостана избрана Зарина Газизова

ПОЛИТИКА
Фото: пресс - служба Госсобрания Башкортостана

Председателем Молодежной палаты Башкортостана избрана Зарина Газизова Фото: пресс - служба Госсобрания Башкортостана

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе состоялось первое заседание недавно сформированной Молодежной общественной палаты шестого созыва при республиканском парламенте. Председателем палаты вновь избрана Зарина Газизовой, которая возглавляла организацию в предыдущем созыве.Спикер республиканского парламента Константин Толкачев призвал молодежь к активному участию в работе комитетов Государственного Собрания, сотрудничеству с депутатами, разработке законопроектов.

«Депутаты Государственного Собрания станут для вас наставниками. Все парламентарии – люди с большим опытом работы, доказавшие свою состоятельность результатами труда. Уверен, вам будет не только полезно, но и интересно такое сотрудничество. Мы открыты для диалога, готовы к изменениям, которые вы предложите, если они основаны на современных подходах и научно обоснованы. Используйте открытые, конкурентные способы работы, основанные на букве закона», — отметил Константин Толкачев.
На первом заседании были утверждены регламент и составы восьми комиссий Молодежной общественной палаты шестого созыва. Заместителями председателя избраны Байрас Азаматов, Никита Костров, Алиса Миннигалеева, Альберт Мухаметгалеев. Представителем Молодежной общественной палаты республики в Общественной молодежной палате при Государственной Думе была избрана Зарина Газизова.

Теги: Молодежная палата Башкортостана
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