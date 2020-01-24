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24 января Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В УГАТУ отметят Татьянин день на свежем воздухе

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

25 января свой профессиональный праздник студенты Уфимского государственного авиационного технического университета по традиции отметят на свежем воздухе — с играми и конкурсами, песнями и забавами, сладостями и медовым напитком. Отметим, что студенты-авиационники первыми в республике возродили веселые гуляния в Татьянин день.

Основные гуляния развернутся в полдень на центральной площадке студенческого городка. Между командами общежитий пройдут традиционные зимние состязания — плетение «Татьяниной косы», катание на санках, эстафета, квест. Не останутся в стороне и зрители – каждый от мала до велика — сможет испытать свои силу, ловкость, быстроту в различных соревнованиях. Интерактивные площадки (дартс, крестики-нолики, зимний хоккей и т.д.) для гостей праздника будут расположены здесь же.

Самых азартных на аукционе ждут оригинальные призы.Не обойдется и без сюрпризов. Курсанты Военного учебного центра УГАТУ подготовят спортивное шоу, где продемонстрируют свое мастерство рукопашного боя и акробатики. Команда КВН «Континент», недавно вернувшаяся с фестиваля «КиВиН-2020», развеселит зрителей своими шутками. Любой желающий сможет сделать зимнюю фотосессию с Мистером УГАТУ -2019 Ярославом Павочкиным. Ростовые куклы и ряженые будут развлекать и хозяев, и гостей. Апофеозом праздника станет горячий медовый напиток из рук врио ректора С.В.Новикова.

25 января УГАТУ приглашает школьников, студентов, жителей и гостей Уфы на площадь студгородка (ул. Мингажева, 160). Начало в 12.00.

Уфимский государственный авиационный технический университет — крупный федеральный образовательный и научно-исследовательский комплекс. Он входит в международные рейтинги, такие, как Round University Ranking (RUR), Шанхайский рейтинг университетов мира, Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), QS BRICS, Web of Sciense и другие. В вузе обучаются более 16 тысяч студентов и аспирантов, работают свыше полутора тысяч преподавателей, среди которых более 170 докторов наук.

Теги: УГАТУ, Татьянин день, студенты
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