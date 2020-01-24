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Еще одному отравившемуся на олимпиаде школьнику в Уфе компенсируют моральный ущерб

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Еще одному отравившемуся на олимпиаде школьнику в Уфе компенсируют моральный ущерб Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение о взыскании с компании «Ассорти» компенсации морального вреда пострадавшему ребенку. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе прошлого года в гостиничный комплекс «Амакс Турист-Отель» заселились 15 участников всероссийской олимпиады по физике и один педагог. Гости питались в ресторане при гостинице.

После приема пищи 12-летний мальчик, как и его сверстники, почувствовал себя плохо и с остальными участниками олимпиады был доставлен в больницу.

«Причиной случившегося стало использование некачественных продуктов питания при приготовлении блюд. Управление Роспотребнадзора по РБ обратилось в суд в интересах ребенка. В суде прокуратура поддержала требования истца», — сообщили в ведомстве.

Туймазинский межрайонный суд обязал компанию «Ассорти» выплатить пострадавшему 20 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также взыскал расходы на лекарства. Суд апелляционной инстанции утвердил данное решение.

Как информировало агентство «Башинформ», ранее компенсацию морального вреда получит школьница из Стерлитамака, которая «подхватила» норовирус на олимпиаде.

Теги: прокуратура РБ, отравление
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