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В Башкирии в доме-интернате для престарелых и инвалидов сыграли свадьбу

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Старобаишском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Дюртюлинском районе республики сыграли свадьбу. Молодежены — 31-летняя Альбина Зиганшина и 57-летний Равиль Фасхутдинов скрепили свой союз брачными узами.

Равиля и Альбину судьба свела в стенах интерната.

Альбина из Уфы. Поступила в дом-интернат после травмы головы. Ее нашли избитую в Москве, она год пролежала в столичной больнице как неизвестная. Потом выяснилось, что она из Башкирии, и ее привезли на родину.

В 2012 году у нее была первая группа инвалидности. Она не могла ходить, двигаться, только лежала. Благодаря стараниям сотрудников интерната, которые начали реабилитацию, заново научилась писать, рисовать, ходить.

Директор Старобаишского дома-интерната Эльза Шайхутдинова утверждает, что в этом большая заслуга и самой Альбины, она очень хотела восстановится.

В 2017 году в интернат поступил Равиль, уроженец Миякинского района, у него вторая группа инвалидности. В прошлом он работал на мебельном производстве. Есть дочь, живет в Москве, и часто его навещает.

Он сразу обратил внимание на хрупкую Альбину. Она была очень ранимой и нуждалась в защите, из-за травмы головы часто подолгу проходила лечение в специализированных больницах. В 2018 году мужчина попросил разрешения у директора интерната сделать Альбине предложение. Эльза Шайхутдинова дала добро, только при условии, что Альбина сама согласится. Тогда Равиль съездил в больницу, навестил Альбину, где сообщил ей о своих чувствах и намерениях. Девушка пообещала подумать.

В этом же году прочитали никах, переехали в отдельную комнату (семейным парам обязательно предоставляют отдельное жилье). Альбине стало значительно лучше — она реабилитировалась, первую группу ей отменили. Теперь она бегает на лыжах, вяжет, занимается обустройством комнаты. Равиль ей в этом помогает: он мастер по дереву, выжигает, делает полочки.

В этом году семья получила работу: Равиль вышел на частичную занятость столяром, а Альбина — работницей кухни. Кроме работы, семейная пара взяла на себя и общественную нагрузку. Детей-инвалидов, которые проживают в интернате, Равиль обучает столярному мастерству, а Альбина — вязанию. В планах — начать жить отдельно, как только появится для этого возможность.

В пресс-службе Минтруда Башкирии сообщили, что каждый год в республике в домах престарелых играют по несколько свадеб. Только в доме-интернате для престарелых Октябрьского живут 11 пар.

Теги: дом престарелых, свадьба
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