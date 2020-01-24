Десять республиканских товаров вступят в программу «Продукт Башкортостана»

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Десять продуктов Башкирии вступят в проект «Продукт Башкортостана».

«Это производители хлебобулочных и кондитерских изделий, настоящего башкирского чак-чака и баурсака, готовых первых и вторых блюд в упаковке, а также профессиональной посуды и изделий из фарфора в ассортименте», — сообщает пресс-служба Госкомторговли.

Проект «Продукт Башкортостана» развивается в республике с 2013 года. Сейчас он объединяет 403 производителя пищевых продуктов и 41 производителя непродовольственных товаров.

В основном в проекте кондитерские изделия, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, колбасные изделия, непродовольственные товары, а также медовая, чайная, плодоовощная, зерновая и другая продукция.

Всего с начала реализации проекта выдано 444 диплома, из которых 96 дипломов было выдано производителям пищевых продуктов и непродовольственных товаров в 2019 году.

Вступление в проект «Продукт Башкортостана» и участие в мероприятиях бесплатное, то есть от республиканских производителей не требуется собственных финансовых вложений.

Подать заявку на получение разрешения на добровольную маркировку пищевых продуктов знаком «Продукт Башкортостана» можно на официальном сайте проекта http://productrb.ru или по телефону: 8 (347) 282-97-30.