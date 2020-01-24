Сотрудники ГИБДД Уфы массово проверят водителей на нарушения ПДД
Сотрудники ГИБДД Уфы массово проверят водителей на нарушения ПДД Фото: Ксения Калинина
УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе 24 января пройдут массовые проверки водителей. По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения для недопущения дорожных аварий с тяжкими последствиями.
Кроме того, у водителей проверят все необходимые документы.
«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге. Водители! Перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов», — обратились к горожанам в ведомстве.