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24 января Пятница

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Сотрудники ГИБДД Уфы массово проверят водителей на нарушения ПДД

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Сотрудники ГИБДД Уфы массово проверят водителей на нарушения ПДД Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 24 января пройдут массовые проверки водителей. По данным пресс-службы столичной Госавтоинспекции, профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения для недопущения дорожных аварий с тяжкими последствиями.

Кроме того, у водителей проверят все необходимые документы.

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге. Водители! Перед выездом всегда проверяйте исправность вашего транспортного средства и наличие необходимых документов», — обратились к горожанам в ведомстве.

Теги: ГИБДД Уфы, проверки
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