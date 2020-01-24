Сотрудники ГИБДД Уфы массово проверят водителей на нарушения ПДД

Жителям Башкирии последний раз делают перерасчет за тепло. Что нужно об этом знать?

Неприятным сюрпризом для уфимцев стали счета за отопление, которые пришли в середине января. Вместо обычных полутора-двух тысяч рублей, которые люди обы