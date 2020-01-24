Фото: Рустам Набиев, Instagram Рустам Набиев из Башкирии, выживший при обрушении в омской казарме, вновь стал отцом Фото: Рустам Набиев, Instagram

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске, вновь стал отцом. Радостное событие произошло сегодня, 24 января, у супругов Рустама и Индиры родилась дочь Амина. Об этом молодой отец сообщил на своей странице в Instagram.

«В 04.35 на свет появилась наша прекрасная девочка по имени Амина. Рост — 54 см, вес — 3810», — поделился радостной новостью с подписчиками Рустам, поблагодарил супругу и признался ей в любви, — спасибо за такое чудо».

Известный блогер, судя по видео в соцсети, находился во время родов вместе с женой.

Напомним, обрушение части стены и крыши четырехэтажного здания казармы учебного центра ВДВ под Омском произошло 13 июля 2015 года. В момент ЧП в казарме находились более 300 человек. В результате обрушения были ранены 19 человек, погибли 23 человека, в том числе пять призывников из Башкортостана. Среди раненых также оказались трое военнослужащих из Башкортостана, в том числе Рустам Набиев из Чекмагуша, который в результате трагедии лишился ног. Это не сломило молодого человека, после реабилитации Рустам занялся хоккеем и вошел в основной состав российской команды «Феникс». Женился на любимой девушке, исполнил свою заветную мечту — прыгнул с парашютом и вот теперь второй раз стал отцом. Супруги уже воспитывают двухлетнюю дочку Софию, и вот теперь у нее появилась сестренка.