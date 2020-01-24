Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.95 ↑

EUR 68.68 ↓

24 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рустам Набиев из Башкирии, выживший при обрушении в омской казарме, вновь стал отцом

ОБЩЕСТВО
Фото: Рустам Набиев, Instagram

Рустам Набиев из Башкирии, выживший при обрушении в омской казарме, вновь стал отцом Фото: Рустам Набиев, Instagram

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске, вновь стал отцом. Радостное событие произошло сегодня, 24 января, у супругов Рустама и Индиры родилась дочь Амина. Об этом молодой отец сообщил на своей странице в Instagram.

«В 04.35 на свет появилась наша прекрасная девочка по имени Амина. Рост — 54 см, вес — 3810», — поделился радостной новостью с подписчиками Рустам, поблагодарил супругу и признался ей в любви, — спасибо за такое чудо».

Известный блогер, судя по видео в соцсети, находился во время родов вместе с женой.

Напомним, обрушение части стены и крыши четырехэтажного здания казармы учебного центра ВДВ под Омском произошло 13 июля 2015 года. В момент ЧП в казарме находились более 300 человек. В результате обрушения были ранены 19 человек, погибли 23 человека, в том числе пять призывников из Башкортостана. Среди раненых также оказались трое военнослужащих из Башкортостана, в том числе Рустам Набиев из Чекмагуша, который в результате трагедии лишился ног. Это не сломило молодого человека, после реабилитации Рустам занялся хоккеем и вошел в основной состав российской команды «Феникс». Женился на любимой девушке, исполнил свою заветную мечту — прыгнул с парашютом и вот теперь второй раз стал отцом. Супруги уже воспитывают двухлетнюю дочку Софию, и вот теперь у нее появилась сестренка.

Теги: блогер, дети
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В аэропорту Уфы в связи со вспышкой смертельного коронавируса усилен санитарный контроль
В аэропорту Уфы в связи с распространением смертельного коронавируса на территории Китайской Народной Республики усилен санитарно-карантинный контроль.
В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики
В Башкортостане планируется открыть институт Почетного консула Турецкой Республики. Об этом на встрече с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым
В Башкирии создают инфраструктуру для утилизации ртутьсодержащих ламп и батареек
В Башкирии будет создаваться инфраструктура для утилизации ртутьсодержащих отходов и элементов питания (батареек), образующихся в результате жизнедеятел
Жителям Башкирии последний раз делают перерасчет за тепло. Что нужно об этом знать?
Неприятным сюрпризом для уфимцев стали счета за отопление, которые пришли в середине января. Вместо обычных полутора-двух тысяч рублей, которые люди обы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть