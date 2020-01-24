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27 января в Башкирии пройдет масштабная акция «Блокадный хлеб»

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

27 января — в День снятия блокады Ленинграда — во всех городах и районах Башкирии состоится республиканская акция «Блокадный хлеб».

Участвовать в ней будут школьники, студенты, а также представители общественных организаций, поисковых отрядов, Юнармии, военно-патриотических клубов и ветеранских организаций.

В школах, вузах и ссузах Башкирии состоятся тематические радиолинейки. Память жертв блокады Ленинграда почтут традиционной минутой молчания.

Затем участники масштабной акции возложат цветы к обелискам погибшим в годы Великой Отечественной войны и получат символ памятной даты — «блокадный хлеб» с листовкой.

В местах раздачи «блокадного хлеба» поисковые отряды и клубы исторической реконструкции подготовят выставки, посвященные снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 года.

Кроме того, 27 января запланированы встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, просмотр фильмов, посвященных блокаде Ленинграда, а также проведение видеоконференций с участниками блокады Ленинграда.

Организаторами акции «Блокадный хлеб» выступают региональное отделение «Поисковое движение России», Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Башкирии и региональный штаб «Юнармия» Башкирии.

Теги: акция, блокадный хлеб
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