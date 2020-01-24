Фото: ИА «Башинформ» Метель, гололед и до минус 20: синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По информации Башгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 5-10 градусов.

25 января ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до минус 20.

Днем облачная погода. Снег, в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный умеренный. Местами порывы до сильного. Температура воздуха днем — минус 4-9 градусов.

26 января пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ночью в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью порывы до сильного.

Температура воздуха ночью — 5-10 градусов мороза, днем теплее — минус 3-8 градусов.