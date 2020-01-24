Метель, гололед и до минус 20: синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные
Метель, гололед и до минус 20: синоптики Башкирии рассказали о погоде в выходные Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.
По информации Башгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха днем — минус 5-10 градусов.
25 января ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до минус 20.
Днем облачная погода. Снег, в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.
Ветер юго-западный умеренный. Местами порывы до сильного. Температура воздуха днем — минус 4-9 градусов.
26 января пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ночью в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью порывы до сильного.
Температура воздуха ночью — 5-10 градусов мороза, днем теплее — минус 3-8 градусов.