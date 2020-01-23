В Башкирии РГО запланировала экспедиции в геопарк Торатау

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Башкирское отделение Российского географического общества запланировало провести в 2020 году ряд экспедиций на территорию создаваемого геопарка «Торатау»: этнографическую — по сбору материала среди местного населения; снегоходную — по исследованию природных достопримечательностей; археологическую — для инвентаризации объектов. Все эти материалы понадобятся для подготовки заявки на включение геопарка в глобальную сеть ЮНЕСКО.

Об этом сообщил председатель регионального отделения, ректор БГПУ Салават Сагитов на заседании Попечительского совета регионального отделения РГО, состоявшегося под председательством руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина.

Также на текущий год в связи с 175-летием РГО запланировано проведение Первого Межрегионального фестиваля РГО «Торатау», который пройдет в конце марта в Уфе, Первого Малого географического диктанта по Башкирии.

В Гафурийском районе будет установлена памятная стела с координатами в географическом центре Башкирии рядом с деревней Зириково. На разрезе «Усолка» планируется реализовать международный проект «Золотой гвоздь».