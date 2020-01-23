Совет Федерации предлагает создать единую систему оплаты труда учителей

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Совет Федерации принял обращение к правительству, в котором предлагает создать единую систему оплаты труда для учителей, сообщает пресс-служба верхней палаты. В настоящее время местные власти в регионах сами определяют зарплату педагогов. В итоге в некоторых областях базовый оклад учителей почти в два раза меньше минимального размера оплаты труда.

По словам главы комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, средняя зарплата учителей по стране составляет около 40 тысяч рублей. При этом разница по регионам значительная – в некоторых учительская зарплата составляет 22 тыс. руб., а на Чукотке – около 100 тыс. руб..

Законодатели предлагают определять зарплату учителя количеством отработанных часов, уровнем образовательной программы и квалификацией, с сохранением системы стимулирующих выплат.

Лилия Гумерова напомнила, что есть четкое указание президента о единых требованиях по зарплате медицинских работников, и такой же подход следует применить для педагогов. Сенатор подчеркнула, что речь о возвращении к тарифной сетке не идет.