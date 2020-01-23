Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии будет создана инфраструктура для утилизации ртутьсодержащих ламп и батареек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии будет создаваться инфраструктура для утилизации ртутьсодержащих отходов и элементов питания (батареек), образующихся в результате жизнедеятельности человека. С инициативой о ее создании к ФГУП «РосРАО», являющимся федеральным оператором по обращению с опасными отходами I-II классов опасности, обратилось Министерство природопользования и экологии республики.

Ранее «Башинформ» сообщал о заявлении компании о строительстве на территории республики предприятия по переработке опасных отходов. Как уточнили в Минэкологии республики, строительство предприятий по обращению с отходами I и II классов опасности федеральным оператором в Башкортостане не предусмотрено.

﻿«Реализация любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, проходит обязательную государственную экологическую экспертизу с проведением общественных слушаний в целях учета мнения населения, — сказал замминистра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. — На сегодняшний день в Башкортостане работают частные предприятия, имеющие установки по демеркуризации ртутных ламп и термометров. Однако мощности данных установок недостаточно для обработки образующихся в республике отходов. В связи с этим, Минэкологии республики обратилось к «РосРАО» с инициативой о создании на территории региона инфраструктуры для утилизации таких отходов.

В ближайшее время Башкортостан заключит соглашение с оператором и будет разработана дорожная карта по утилизации и обезвреживанию таких отходов.

Все промышленные предприятия республики, образующие отходы I-II классов опасности, с 1 января 2021 года обязаны будут подключиться к государственной информационной системе обращения (ГИС), которая будет контролировать потоки движения отходов, производить учет, выявлять нарушения.

Отходы, к которым относятся, в том числе, отработанные батарейки и ртутьсодержащие лампы, образующиеся в нашем регионе, будут направляться на переработку на предприятия в соответствии с федеральной схемой и ГИС ОПВК.