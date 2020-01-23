Фото: Олег Яровиков Почему магазинное молоко не прокисает: эксперты рассказали всю правду о молоке Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Эксперты Роскачества исследовали молоко с прилавков магазинов и ответили на вопросы покупателей. Подробное исследование опубликовано на сайте Роскачества.

В частности, на вопрос о том, почему магазинное молоко не сквашивается в простоквашу, а прокисает, приобретая горький вкус, эксперты Роскачества отвечают так:

«В молоко попали любые «немолочные» бактерии, например маслянокислые (клостридии), поэтому процесс разложения белков и жиров идет не по классической схеме сквашивания. Не образуется плотный кисломолочный сгусток, зато молоко приобретает горький вкус. Молоко — это прекрасная питательная среда для развития любых бактерий, в том числе патогенных. Тут возможны любые варианты развития ситуации, в том числе и появление горького вкуса без сквашивания и превращение молока в непонятную тянущуюся субстанцию», — пояснила руководитель службы стандартизации Российского молочного союза Лариса Абдуллаева.

Также, по словам экспертов, нельзя назвать высококачественным молоко, которое быстро скисает.

«Потому что в нем слишком много бактерий, в лучшем случае — молочнокислой микрофлоры, а в худшем — вредной. Другое дело, если речь идет о классическом скисании молока, когда парное молоко разливают по чистым глиняным крынкам. В этом случае в молоке образуется сгусток с кисло-сливочным ароматом, то есть образуется простокваша с блестящей поверхностью, которую можно ножом разрезать. Однако утверждать, что такое молоко абсолютно безопасное, можно только после лабораторных исследований.

А вот если молоко скисает быстро и при этом у него неприятный горьковатый салистый привкус, то такой продукт нельзя назвать качественным. Быстрое скисание открытого пастеризованного молока может произойти либо из-за переизбытка микрофлоры, что является нарушением стандартов, либо истек или близок к окончанию срок годности, либо в молоко попали посторонние бактерии», — ответила Лариса Абдуллаева.