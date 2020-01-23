Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.83 ↓

EUR 68.51 ↑

23 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии население за минувший год сократилось на 6,4 тысячи человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии население за минувший год сократилось на 6,4 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На фоне снижения в республике рождаемости, число младенческой смертности растет, констатировал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин, выступая на «Часе здравоохранения».

Так, за 11 месяцев прошлого года в республике умерло на 19 детей больше, чем в 2018 году — 241 младенец против 222.

«Показатель младенческой смертности за 11 месяцев 2019 года повысился на 18% по сравнению с январем-ноябрем 2018 годом и составил 5,9 промилле на каждую тысячу родившихся детей до одного года. По оперативным данным, младенческая смертность на сегодняшний день в регионе снизилась и составляет 4,7 промилле», — подчеркнул министр здравоохранения.
Самые высокие показатели младенческой смертности за 11 месяцев прошлого года зарегистрированы в Кугарчинском, Калтасинском, Кигинском, Бижбулякском и Аскинском районах.

И, наоборот, не зарегистрировано случаев младенческой смертности в Бакалинском, Белокатайском, Караидельском, Куюргазинском, Чекмагушевском районах и Агидели.

Низкие показатели младенческой смертности отмечены в Октябрьском, Салавате, Нефтекамске, а также в Альшеевском и Гафурийском районе, добавил Максим Забелин.

Всего за 11 месяцев 2019 года в республике родилось 38 690 человек. Это на 10,9% меньше, чем за январь-ноябрь 2018 года. Естественная убыль населения за январь-ноябрь 2019-го составила -6 454 человека.

Теги: младенческая смертность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Пассажирка устроила дебош на борту рейса Уфа-Дубай: женщину пришлось связать
21 января экипаж чартерного рейса из Уфы в Дубай едва не совершил экстренную посадку в Иране. Причиной того стала жительница столицы Башкирии, которая ус
Субсидирование экспортеров Башкирии на транспортировку товаров увеличат вдвое
В этом году финансирование республиканской программы частичного субсидирования экспортеров на транспортировку товаров за рубеж увеличится вдвое и достиг
В Башкирии суд оправдал школьную медсестру, обвиняемую в смерти ученицы
Верховный суд Башкортостана 20 января оставил в силе оправдательный приговор Нефтекамского городского суда в отношении медсестры школьного медпункта. Ме
Правозащитник рассказал об обстоятельствах смерти 17-летнего подростка в уфимском СИЗО-1
В Уфе в следственном изоляторе №1 17 января скончался 17-летний подросток, сообщил агентству зампредседателя Общественной палаты РБ, член комиссии СПЧ
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть