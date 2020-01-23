Фото: Олег Яровиков В Башкирии население за минувший год сократилось на 6,4 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На фоне снижения в республике рождаемости, число младенческой смертности растет, констатировал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин, выступая на «Часе здравоохранения».

Так, за 11 месяцев прошлого года в республике умерло на 19 детей больше, чем в 2018 году — 241 младенец против 222.

«Показатель младенческой смертности за 11 месяцев 2019 года повысился на 18% по сравнению с январем-ноябрем 2018 годом и составил 5,9 промилле на каждую тысячу родившихся детей до одного года. По оперативным данным, младенческая смертность на сегодняшний день в регионе снизилась и составляет 4,7 промилле», — подчеркнул министр здравоохранения.

Самые высокие показатели младенческой смертности за 11 месяцев прошлого года зарегистрированы в Кугарчинском, Калтасинском, Кигинском, Бижбулякском и Аскинском районах.

И, наоборот, не зарегистрировано случаев младенческой смертности в Бакалинском, Белокатайском, Караидельском, Куюргазинском, Чекмагушевском районах и Агидели.

Низкие показатели младенческой смертности отмечены в Октябрьском, Салавате, Нефтекамске, а также в Альшеевском и Гафурийском районе, добавил Максим Забелин.

Всего за 11 месяцев 2019 года в республике родилось 38 690 человек. Это на 10,9% меньше, чем за январь-ноябрь 2018 года. Естественная убыль населения за январь-ноябрь 2019-го составила -6 454 человека.