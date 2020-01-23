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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России сигареты могут подорожать на 25%

ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В России в 2020 году прогнозируется рост цен на табачные изделия и электронные сигареты на 20-25%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Аналитического центра при правительстве России.

Эксперты считают, что цены вырастут из-за дополнительных затрат производителей на маркировку сигарет, а также из-за повышения акцизов.

С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной — производители начали располагать на каждой пачке цифровой код Data Matrix. А с 1 января, по традиции, увеличились акцизы. По данным издания, для сигарет они выросли на 4% — до 1966 рублей за одну тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены (не менее 2671 рубля за одну тысячу штук).

Сегодня средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей. Из них налоги (акциз и НДС) составляют как минимум 64 рубля, а с учетом производственных, логистических и прочих затрат производителей и ритейлеров более 97% легальных сигарет продаются по цене выше 90 рублей за пачку.

Теги: цены, сигареты, рост цен
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