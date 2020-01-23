Фото: стоп-кадр видео | Видео: bash.dtp.official, Instagram В Уфе бабушки «атаковали» мусорный бак с просроченной едой Фото: стоп-кадр видео | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе очевидец снял на видео, как пожилые люди роются в мусорном баке, и в какой-то момент даже переворачивают его на бок, чтобы достать содержимое с самого дна. По словам автора записи, сотрудники продуктового магазина, расположенного на проспекте Октября, 115, выбросили в контейнер просроченные продукты. Тут же пришли бабушки, начали лезть в мусорный бак и доставать еду. Судя по видео, люди пришли к баку «подготовленными» — с сумками и пакетами.

Запись появилась в соцсетях и вызвала волну негодования: «пенсионеров жалко», «у нас на помойке такое же происходит». Одна из подписчиц отметила, что в районе улицы Степана Кувыкина она тоже видела подобную картину.

«У нас в «Зелёнке» на Степана Кувыкина тоже также, наблюдала даже как они из-за этого дерутся, печально, конечно, все это», — подытожила уфимка.